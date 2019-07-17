اخبار الرياضة

منتخب الصالات يستعد لمواجهة الجزائر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات الدخول في معسكر بالعاصمة طرابلس تحضيرا للتصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية

ويشرف على عناصر المنتخب طاقم تدريب وطني يرأسهم المدير الفني عبدالباسط النعاس والمساعدان أشرف الدرسي ومحمد مشار

واختار النعاس عشرين لاعبا بشكل مبدئي لتمثيل الراية الوطنية في الاستحقاق القاري القادم والذي ستواجه فيه ليبيا نظيرتها الجزائر في شهر أكتوبر المقبل

تجدر الإشارة أن المنتخب الوطني داخل الصالات توج سابقا ببطولة العرب وكانت له مشاركة في مونديال العالم بالبرازيل العام 2008.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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