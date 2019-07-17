منتخب الصالات يستعد لمواجهة الجزائر

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات الدخول في معسكر بالعاصمة طرابلس تحضيرا للتصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية

ويشرف على عناصر المنتخب طاقم تدريب وطني يرأسهم المدير الفني عبدالباسط النعاس والمساعدان أشرف الدرسي ومحمد مشار

واختار النعاس عشرين لاعبا بشكل مبدئي لتمثيل الراية الوطنية في الاستحقاق القاري القادم والذي ستواجه فيه ليبيا نظيرتها الجزائر في شهر أكتوبر المقبل

تجدر الإشارة أن المنتخب الوطني داخل الصالات توج سابقا ببطولة العرب وكانت له مشاركة في مونديال العالم بالبرازيل العام 2008.

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