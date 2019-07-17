دي روسي يقترب من بوكا جونيورز

اقترب لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي من الانضمام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني وذلك عقب انتهاء مسيرته مع فريقه روما الإيطالي مع نهاية الموسم الماضي.

وسيكمل دي روسي إجراءات انتقاله إلى بوكا جونيورز ليحقق حلمه بارتداء قميص الفريق الأرجنتيني واللعب لأول مرة خارج إيطاليا .

وكان عقد دي روسي مع فريقه روما الإيطالي قد انتهى ولم يجدده ما جعله يقترب من الاعتزال لكنه تراجع عن القرار لخوض تجربة أخيرة لأول مرة بعيدا عن فريقه الوحيد روما بالملاعب الأرجنتينية وتحديدا بملعب البونبونيرا

وتوج اللاعب البالغ ثمانية وثلاثين عاما مع فريقه بكأس إيطاليا عامي ألفين وسبعة/ وألفين وثمانية لكنه فشل في الفوز بلقب الدوري الإيطالي بعدما كان قريبا منه عام ألفين وعشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية