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دي روسي يقترب من بوكا جونيورز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي من الانضمام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني وذلك عقب انتهاء مسيرته مع فريقه روما الإيطالي مع نهاية الموسم الماضي.

وسيكمل دي روسي إجراءات انتقاله إلى بوكا جونيورز ليحقق حلمه بارتداء قميص الفريق الأرجنتيني واللعب لأول مرة خارج إيطاليا .

وكان عقد دي روسي مع فريقه روما الإيطالي قد انتهى ولم يجدده ما جعله يقترب من الاعتزال لكنه تراجع عن القرار لخوض تجربة أخيرة لأول مرة بعيدا عن فريقه الوحيد روما بالملاعب الأرجنتينية وتحديدا بملعب البونبونيرا

وتوج اللاعب البالغ ثمانية وثلاثين عاما مع فريقه بكأس إيطاليا عامي ألفين وسبعة/ وألفين وثمانية لكنه فشل في الفوز بلقب الدوري الإيطالي بعدما كان قريبا منه عام ألفين وعشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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