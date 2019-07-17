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النصر والاتحاد يمثلان ليبيا في البطولات الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد الأفريقي اختيار ناديي النصر والاتحاد لتمثيل ليبيا في البطولات الأفريقية الموسم المقبل من خلال مراسلة اتحاد الكرة لإدارة الناديين بصفتهما أبطال الدوري والكأس في نسخته الأخيرة.

وعلمت 218 من مصدر خاص أن اتحاد الكرة قد أبلغ إدارة الناديين بضرورة تجهيز قائمة اللاعبين في 20 من شهر يوليو الحالي وموافقة الأمين العام لاتحاد الكرة بجميع المستجدات عبر البريد الالكتروني.

وسيمثل النصر ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام المقبل بصفته بطلا لآخر نسخة بالدوري الممتاز بينما سيشارك الاتحاد للموسم الثاني على التوالي ببطولة الكونفدرالية.

وبدأ فريق النصر تحضيراته مبكرا حيث قامت الإدارة بإبرام صفقتين بعد تعاقدها مع الثنائي أحمد الحاسي وفتحي الطلحي حارس التحدي السابق في انتظار تحركات إدارة الاتحاد وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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