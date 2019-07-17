النصر والاتحاد يمثلان ليبيا في البطولات الأفريقية

قرر الاتحاد الأفريقي اختيار ناديي النصر والاتحاد لتمثيل ليبيا في البطولات الأفريقية الموسم المقبل من خلال مراسلة اتحاد الكرة لإدارة الناديين بصفتهما أبطال الدوري والكأس في نسخته الأخيرة.

وعلمت 218 من مصدر خاص أن اتحاد الكرة قد أبلغ إدارة الناديين بضرورة تجهيز قائمة اللاعبين في 20 من شهر يوليو الحالي وموافقة الأمين العام لاتحاد الكرة بجميع المستجدات عبر البريد الالكتروني.

وسيمثل النصر ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام المقبل بصفته بطلا لآخر نسخة بالدوري الممتاز بينما سيشارك الاتحاد للموسم الثاني على التوالي ببطولة الكونفدرالية.

وبدأ فريق النصر تحضيراته مبكرا حيث قامت الإدارة بإبرام صفقتين بعد تعاقدها مع الثنائي أحمد الحاسي وفتحي الطلحي حارس التحدي السابق في انتظار تحركات إدارة الاتحاد وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية