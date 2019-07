باريس سان جيرمان يضم مُدافع بارز من الدوري الألماني

كشف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء عن تعاقده مع مواطنه الشاب عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعقد لخمسة أعوام مقابل 32 مليون يورو بحسب التقديرات.

ونقل بطل الدوري الفرنسي عن المدافع البالغ من العمر 23 عاما قوله:

“إنه شرف كبير أن أنضم إلى ناد بهذه المكانة المرموقة، الانضمام اليوم إلى نادي العاصمة يشكل خطوة إضافية هامة في مسيرتي”.

وجاء تعاقد سان جيرمان الذي يشرف عليه مدرب دورتموند السابق، توماس توخل، مع ديالو، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في الدوري الألماني الموسم الماضي حيث شارك في 28 مباراة، إضافة إلى خوضه 7 أيضاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا ولم يكن الإعلان عن ضم المدافع السابق لموناكو وماينتس الألماني مفاجئاً، إذ لم يرد اسمه في التشكيلة التي سافر بها دورتموند الاثنين إلى الولايات المتحدة، لخوض جولة تحضيرية للموسم المقبل.

