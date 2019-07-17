السيد من الزمالك إلى السكندري

ضم نادي الاتحاد السكندري المصري حارس مرمى الزمالك عماد السيد إلى صفوفه بعقد بيع نهائي بعد أن أظهر السيد رغبته هذه عديد المرات أمام مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتمت الصفقة بشكل مبدئي في جلسة جمعت رئيس فريق زعيم الثغر محمد مصيلحي، ورئيس الزمالك مرتضى منصور في الساحل الشمالي الأيام الماضية.

واجتمع اليوم الأربعاء أعضاء مجلس إدارة الناديين حيث تم التوقيع النهائي وبشكل رسمي لانتقال السيد البالغ من العمر 33 سنة إلى السكندري.

الجدير بالذكر أن نادي الأهلي بنغازي تلقى عرضا من قبل إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري يرغب خلاله بالتعاقد مع مدافع الفريق أحمد شلبي الموسم المقبل.

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