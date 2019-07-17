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الصيانة تقترب من ملعبي الأهلي طرابلس والاتحاد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد الاقتراب من انتهاء أعمال صيانة ملعب ناديي الشط وشهداء عبدالجليل، ستباشر هيئة الرياضة بحكومة الوفاق الوطني بقية أعمالها باستلام ملعبي الأهلي طرابلس والاتحاد حتى يدخلا في أعمال الصيانة.

وتعمل هيئة الرياضة في حكومة الوفاق الوطني على الاهتمام بالبنية التحتية للأندية الرياضية خلال الفترة الماضية، وأعلنت عن قيامها قريبا بإنشاء مركز متكامل للمنتخبات الوطنية بمدينة الخمس.

وتعاني الرياضة الليبية منذ سنوات من تخبطات على مستوى البنية التحتية حيث أقفل ملعب بنغازي ودخل ملعب طرابلس في أكثر من مناسبة لعملية الصيانة دون وجود حلول جذرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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