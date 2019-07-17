النصر يقدم لاعبيه الجديدين

قدّم فريق النصر لاعِبَيه الجديدينِ أحمد الحاسي المنتقل للفريق في صفقة انتقال حر، والحارس فتحي الطلحي المنضم حديثا قادما من التحدي لمدة موسمين.

وجاء تعاقد النصر مع هذين الاسمين رغبة منه في تعزيز صفوف الفريق الذي يستعد لتمثيل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل كذلك لبدء منافسات الدوري الممتاز شهر سبتمبر القادم.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي غادر اللاعب أحمد الكوري صفوف الفريق إلى حرس الحدود المصري في صفقة انتقال حر.

وقبل انتقاله إلى النصر خاض أحمد الحاسي تجربة قصيرة رفقة الأهلي بنغازي لكنها لم تكتمل بالنظر للعقوبة المسلطة على اللاعب من قبل اتحاد الكرة.

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