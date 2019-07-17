عميد بلدية سبها يؤكد لـ”أخبار ليبيا24″ تجميد حساب البلدية من قبل حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي اليوم الأربعاء إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني جمدت الحساب المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية.

وأضاف الخيالي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن تجميد الحساب محاولة للضغظ على المجلس وإجباره على اتخاذ موقف معادٍ للقوات المسلحة.

وأوضح عميد المجلس البلدي أن حكومة الوفاق تحاول “لي ذراع” المجلس البلدي مستغلة حاجته للمال من أجل تنفيذ المشاريع والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، مبينا ان الحساب يوجد به مبلغ ثلاثين ألف دينار، وقد تسبب تجميده في عرقلة شؤون عدد من المواطنين.

وأكد أن المجلس البلدي لن يعدل عن موقفه الداعم للقوات المسلحة التي حاربت الإرهاب وفرضت حالة من الأمن كان الجنوب محروما منها لسنوات، مشيرا إلى أن المجلس البلدي يسعى لفتح حساب مصرفي جديد بعد التنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة.

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