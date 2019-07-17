القبض على سائق ومرافق زعيم تنظيم مايسمي “داعش” بريف أدلب

أخبار ليبيا 24

ألقى الجهاز الأمني التابع لما يسمي “هيئة تحرير الشام” القريب من تنظيم القاعدة القبض على سائق ومرافق الإرهابي زعيم تنظيم مايسمي داعش “أبو بكر البغدادي”، في منطقة دارة عزة بريف حلب .

وقال موقع “جسر” الإلكتروني التابع لهيئة التحرير، أن مرافق أبو بكر البغدادي الشخصي وسائقه المكنى بـ”أبي عبد اللطيف الجبوري” اعتقل خلال عملية مداهمة لخلايا التنظيم في منطقة دارة عزة شمال غرب سوريا، وأودع الجبوري في زنزانة انفرادية في سجن ادلب المركزي.

ونشر الموقع أول صورة لـ”الجبوري” المعتقل، وأكدت مصادر أمنية عراقية صحة الصورة، وهي تعود لـ”أبي عبد اللطيف الجبوري”.

وأفاد المصدر العراقي أن الجبوري هو بالفعل سائق البغدادي وأكثر رجاله ملاصقة له، وأن المخابرات العراقية تعرفت على شخصية الجبوري واسمه الحقيقي، وهو: خالد نعمة الجبوري، من محافظة صلاح الدين، وينحدر من عشيرة “جبور البونجاد”.

وكانت المخابرات العراقية حصلت على معلومات عن “الجبوري” في وقت سابق بعد اعتراف “إسماعيل علون العيسى” الملقب بـ”أبو زيد العراقي” وهو مسؤول ملف القضاء في التنظيم وأحد أبرز مساعدي البغدادي وأكثرهم قربا منه، الذي تم اعتقاله في مارس 2018 داخل الأراضي السورية في عملية خاصة.

وأعطى “أبو زيد العراقي” أولى المعلومات عن هوية “الجبوري”، وذكر أنه تتلمذ على يد أبي بكر البغدادي شخصيا منذ عام 2007 .

وأشارت التحقيقات مع الجبوري أنه مكلف من قبل تنظيم داعش بإدارة شؤون الخلايا النائمة في محافظة إدلب والعمل على توسيع أعمالها.

وشن الجهاز الأمني التابع لهيئة ماتعرف بتحرير الشام بشكل دائم عمليات مداهمة ضد خلايا تنظيم مايمسي بداعش في محافظة إدلب، واعتقل عددا كبيرا من خلايا التنظيم الناشطة في ريف إدلب والتي تنفذ عمليات اغتيال بالعبوات الناسفة ضد فصائل المعارضة.

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