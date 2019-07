حطت طائرة الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي في مدينة تورينو، تمهيداً للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث من المقرر أن يخضع دي ليخت للكشف الطبي اليوم الأربعاء، في المركز الطبي الخاص بالسيدة العجوز تمهيداً للتوقيع مع النادي الإيطالي.

وبعد وصوله إلى تورينو على متن طائرة خاصة، وجه الهولندي رسالة إلى جماهير “البيانكونيري” قال فيها:

“أهلا جماهير يوفنتوس، أنا ماتياس دي ليخت وسعيد بالتواجد هنا”.

The post مُدافع اليوفي الجديد يصل إلى تورينو قادماً من أياكس أمستردام ويخضع للكشف الطبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا