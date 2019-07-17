“الكاف” يختار جنوب الأفريقي “غوميز” لإدارة نهائي أفريقيا

القاهرة 17 يوليو 2019 ( وال ) – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن اختيار الحكم جنوب الأفريقي فيكتور جوميز، وذلك لإدارة المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال على أرضية ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي”كاف” فإن الموقع ذكر اسم حكم الوسط جنوب الأفريقي غوميز، في حين لم يكشف الموقع عن مساعدي الحكم أو الأطقم الخاصة بتقنية الفيديو ” الفار ” مكتفيًا بالإعلان عن حكم الوسط جنوب الأفريقي. ( وال – القاهرة ) س أ

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