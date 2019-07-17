قدم آمال الهلال تستعد لمشاركة خارجية

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – باشر مساء أمس الثلاثاء فريق آمال نادي الهلال الرياضي لكرة القدم تدريباته على أرضية ملعبه بقيادة لاعبه السابق المدرب أسامة المحيشي ومساعدة محمد جمعة برفقة المرافق الطبي يحيى العبيدي.

وتعدّ هذه أول حصة تدريبية يجريها الفريق استعدادا للموسم الجديد والمشاركة الخارجية المرتقبة الودية في جمهورية تونس.

وكالة الأنباء الليبية تابعت جزءا من التدريبات وتحصلت على تصريح خاص من مدرب الفريق أسامة المحيشي قال فيه :”بدأنا الثلاثاء أول حصة تدريبية بحضور 22 لاعبا من الفئة العمرية 2004/2005 وسنواصل التدريبات بانتظام لكي نكون على جاهزية كاملة للموسم والمشاركة الخارجية بتونس المزمع إقامتها يوم 17/8/2019 “.

وأضاف المحيشي أن كل اللاعبين أصبح لديهم العلم بالمشاركة وفي الوقت ذاته يعلمون صعوبة استخراج جوازات سفر لهم بحجة عدم وجود المادة الخام ما قد يمنع الفريق من المشاركة.

وأكد مدرب الفريق أن الإدارة ساعية بجدية من أجل الحصول على جوازات السفر وإن لم يتسن لنا ذلك فلدينا حلول أخرى بإقامة معسكر للفريق شرق البلاد. (وال – بنغازي) ف ح/ أ د

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