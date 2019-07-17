الأهلي بنغازي يستعد للموسم الجديد

باشر فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا للموسم الجديد بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت ومساعده ونيس خير.

وشهدت التدريبات حضور مجموعة من اللاعبين على رأسهم المدافع جبريل البقرماوي والمهاجم إبراهيم بودبوس ولاعب خط الوسط عبدالله العرفي.

ويستعد الأهلي بنغازي للموسم الجديد الذي سينطلق شهر سبتمبر القادم بحسب إعلان اتحاد الكرة الأخير، كما سيمثل ليبيا في البطولة العربية للأندية بعد اختيار كمتصدر لمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

وأقيمت التدريبات في مقر النادي التاريخي بحي الزيتون في انتظار التحاق بقية الأسماء بالفريق.

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