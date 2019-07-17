السراوي سفيرًا لليبيا في البطولة الأفريقية للسلة

القاهرة 17 يوليو 2019 (وال) – اختار الاتحاد الأفريقي لكرة السلة الحكم الليبي الدولي (هيثم السراوي) وذلك من ضمن الحكام المكلفين لإدارة نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للكبار تستضيفها العاصمة المالية باماكو غدًا الخميس.

هذا وستتواصل البطولة الأفريقية التي يشارك بها اثنا عشر منتخبا قسموا إلى أربعة مجموعات من الفترة 19 وحتى 27 من شهر يوليو الحالي، وقد ضمن المجموعة الأولى منتخبات مالي والكوت ديفوار والجزائر، فيما جاءت منتخبات نيجيريا والكونغو الديمقراطية وكينيا في المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات أنغولا والمغرب وتشاد، ومنتخبات تونس ومصر وغينيا جاءت في المجموعة الرابعة ستشهد مواجهة عربية خالصة.

يشار إلى أن الساروي سبق له المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة للشباب أفريقيا، تحت 18 عامًا التي استضافتها أيضًا العاصمة المالية باماكو عام 2018. ( وال – القاهرة ) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال