آغا يعلق على بيان مركزي طرابلس “الإيراد والإنفاق” ومنحة أرباب الأسر 2018

أخبار ليبيا24

علق رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا على بيان مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 2019/01/01 إلى 2019/06/30 ، قائلا :”حقيقة الإصلاحات”.

وأضاف آغا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن ايرادات الرسوم عن بيع النقد الأجنبي بلغت حوالي احدى عشر مليار ومائة مليون دينار.

وذكر رئيس اللجنة :”للمعلومة هذه الإيرادات يدفع فيها المواطن من خلال شرائه النقد الأجنبي بشكل مباشر أو عن طريق شرائه السلع والخدمات والتي ارتفعت أسعارها نتيجة لفرض الرسم على بيع النقد الأجنبي في عمليات فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد”.

وقال آغا :”نآتي إلى منحة أرباب الأسر فلقد بلغت إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال هذا العام (باقي مخصص 2018) حوالي ثلاثة مليار وثلاثمائة واثنان و ثمانون مليون دولار أمريكي والتي تمثل منحة لعدد ستة مليون وسبعمائة وأربعة وستون نسمة”.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المكسب الذي حققه المواطن من بيع هذه المنحة حوالي سبعة مليار وأربعمائة وأربعون مليون وأربعمائة ألف دينار.

وتابع آغا :”النتيجة أن ما دفعه المواطن كرسوم على العملة الأجنبية أكثر من مكسبه مقابل بيع منحة أرباب الأسر بمبلغ أربعة ونصف مليار دينار خلال ستة أشهر فقط مايعني أن المواطن ليس برابح إنما هو الخاسر الأكبر وأنه في ظل هذه الإرهاصات يتكبد خسائر تقدر بحوالي تسعة مليار سنويا إذا استمر هذا الحال”.

وختم رئيس اللجنة :”الملخص أن هذه الإصلاحات المزعومة هي عبارة عن مشروع ضخم لسرقة الوطن والمواطن، فلم تكفيهم خزائن الدولة فراقت لهم جيوب المواطن”.

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