رئيس تسييري طبرق: الأجهزة الأمنية ستداهم أوكار تجار البشر

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ إن الأجهزة الأمنية ستداهم أوكار تجار البشر.

وأضاف بوالخطابية :”عقدنا عدة اجتماعات مع الغرفة الأمنية المشتركة والتي تظم عدد من الأجهزة الأمنية، آخرها مع آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء هاشم بورقعة بحضور مدير الأمن العميد ميلود جواد لمناقشة شبكات المهربين وتجار البشر التي انتشرت خلال الفترة الماضية”.

وأكد رئيس المجلس التسييري أن الأجهزة الأمنية رصدت تلك المخازن التي تكتظ بالمهاجرين الذين يتم احتجازهم وخطفهم دون وجه حق وتعذيبهم ومطالبة ذويهم بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية بالمدينة لن تقف مكتوفة الأيدي بل تعمل بكامل طاقتها بدعم الجميع ومساندتها من أجل استكمال مهمتها في الحفاظ على أمن المواطن والوطن وسوف تداهم هذه الأوكار والمخازن في الوقت المناسب.

وأفاد بوالخطابية أنه تم التعرف على أحد المتهمين بتهريب البشر والمتاجرة بهم وتمت إحالته للجهات الأمنية للتحقيق معه ومعرفة بقية أفراد العصابة.

يشار إلى أن عدد من شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم قد انتشرت في عدد من المناطق القريبة من الحدود الليبية مع دول الجوار.

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