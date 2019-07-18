الجزائر استهلت الكان بنتائج باهرة

محاربو الصحراء كانو حقا محاربين لأجل غلالة منتخب بلادهم.. عملوا على تغيير صورة منتخبهم في السنوات الأخيرة وقدموا أنفسهم منافسين على التاج الأفريقي منذ اليوم الأول للكان.

الجزائر انطلقت بقوة وأزاحت من أمامها الجميع بفضل تكاتف لاعبيها ومن بين الخاسرين أمام الجزائر كانت السنغال في الدور الأول والتي ستحاول تعويض خسارتها في المباراة النهائية.

ومن أشد اللحظات الدرامية للمنتخب الجزائري في الكان كانت مباراة كوت ديفوار لحساب الدور ربع النهائي.. دموع انهمرت تحولت من القلق للسعادة ومن الخوف للراحة.

قد يكون محرز قد تألق في توقيت معين لكن النجومية في المنتخب الجزائري لم تكن حكرا على لاعب معين، فالجميع تكاتف من أجل الحلم الذي أصبح على مرمى حجر من الجزائريين.

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