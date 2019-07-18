نسور نيجيريا تخطف المركز الثالث في الكان

استطاعت نسور نيجيريا الفوز على تونس بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بملعب السلام بالقاهرة في المباراة الترتيبية لتحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا 2019.

ومنذ بداية اللقاء استطاع هداف الكان أوديون إيغالو استغلال ارتباك الحارس معز بن شريفية وافتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة لتتواصل هفوات دفاع وحراس تونس في أمم أفريقيا الحالية .

فيما لم تشهد باقي أطوار الشوط الأول أي فرص تذكر لتونس فيما كان الأداء المنتخبين متزناً في منتصف الملعب .

وفي الشوط الثاني عوض مدرب نيجيريا مهاجمه إيغالو المصاب باللاعب فيكتور، فيما حاولت تونس مباغتة الحارس ايكيبي بعدد من التصويبات، لتنتهي المباراة بفوز النسور النيجيرية التي صالحت مشجعيها بميدالية برونزية بعد الفشل في الوصول إلى محطة النهائي فيما تضاعفت آلام نسور قرطاج بخسارة جديدة بعد السقوط أمام السنغال في قبل النهائي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية