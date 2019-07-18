هيئة الرياضة تباشر في صيانة ملعب السوكني

استلمت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني ملعب المرحوم المهدي السوكني لصيانته وإعادة تعشيبه من قبل إدارة المشروعات بالهيئة والشركة المنفذة بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية بنادي الاتحاد الحريصة على تجهيز هذا الملعب لخدمة قطاع الفئات السنية.

وأكدت إدارة نادي الاتحاد أن صيانة هذا المرفق الرياضي الهام سيساهم في تنمية القدرات الشابة للفئات السنية حيث تستغل غالبية الأندية الرياضية فترة التوقف الرياضي الحالية لخدمة البنية التحتية وتطوير قطاع الفئات السنية بالنادي.

وقبل البدء في صيانة ملعب المهدي السوكني كانت هيئة الرياضة قد انتهت من صيانة ملعب نادي الشط والإعلان عن تجهيز مركز رياضي متكامل في مدينة الخمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية