مشوار حافل للسنغال قبل بلوغ نهائي الكان

حفل مشوار السنغال في الكان بلحظات ستخلد في ذكريات لاعبي هذا المنتخب، فالبداية كانت بوقوعهم ضمن مجموعة الجزائر وتنزانيا وكينيا واستطاع زملاء ماني اختتام المرحلة الأولى برصيد 6 نقاط بعد خسارتهم مع خصمهم في المباراة النهائية منتخب محاربي الصحراء.

وكانت أوغندا الضحية الثانية في الدور الثاني لأسود التيرانغا لينتقل بعدها التنافس لمواجهة بنين المفخخة المنتشية بإقصاء المغرب لكن لاعبي السنغال استطاعوا تجاوز هذه المرحلة بفوز جديد سجل في رصيدهم.

وصوبت الأنظار للاعبي السنغال في الدور النصف النهائي أمام تونس التي تطورت ولا ترى أمامها سوى النهائي، لكن ذكاء لاعبي المدرب أليو سيسي جعلهم يستفيدون من أخطاء التوانسة ويتأهلون للقاء النهائي في انتظار ما ستقدمه أقدامهم أمام الجزائر التي لا ترى أمامها سوى اللقب الأفريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية