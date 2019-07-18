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مشوار حافل للسنغال قبل بلوغ نهائي الكان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حفل مشوار السنغال في الكان بلحظات ستخلد في ذكريات لاعبي هذا المنتخب، فالبداية كانت بوقوعهم ضمن مجموعة الجزائر وتنزانيا وكينيا واستطاع زملاء ماني اختتام المرحلة الأولى برصيد 6 نقاط بعد خسارتهم مع خصمهم في المباراة النهائية منتخب محاربي الصحراء.

وكانت أوغندا الضحية الثانية في الدور الثاني لأسود التيرانغا لينتقل بعدها التنافس لمواجهة بنين المفخخة المنتشية بإقصاء المغرب لكن لاعبي السنغال استطاعوا تجاوز هذه المرحلة بفوز جديد سجل في رصيدهم.

وصوبت الأنظار للاعبي السنغال في الدور النصف النهائي أمام تونس التي تطورت ولا ترى أمامها سوى النهائي، لكن ذكاء لاعبي المدرب أليو سيسي جعلهم يستفيدون من أخطاء التوانسة ويتأهلون للقاء النهائي في انتظار ما ستقدمه أقدامهم أمام الجزائر التي لا ترى أمامها سوى اللقب الأفريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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