روما والتربي إلى حرس الحدود المصري

انضم الثنائي الليبي سالم المسلاتي وأحمد التربي إلى نادي حرس الحدود المصري بموجب عقد يمتد لعام ونصف.

ومثل الثنائي الليبي الموسم الماضي ألوان فريق الاتحاد قبل توقف الممتاز نتيجة الأوضاع الراهنة ما جعل جل اللاعبين الليبين يتجهون لخطوة الاحتراف خاصة في الملاعب المصرية حيث وقع المصري البورسعيدي قبل أيام مع مفتاح طقطق ويقترب محمد الترهوني من الانضمام إلى سموحة المصري.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن انتقال أسماء أخرى إلى الدوري المصري ومن بينها لاعب الاتحاد محمد الطبال.

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