اخبار الرياضة

قلة الاستعداد عقبة تواجه النصر والاتحاد 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتأهب الأندية لتمثيل ليبيا في المشاركة الأفريقية في عام جديد لا يختلف عن غيره وهي لا تمتلك مقومات تجاوز الأدوار التمهيدية.

وخاطب الاتحاد العام لكرة القدم ناديي النصر والاتحاد لتمثيل ليبيا في دوري الأبطال والكونفدرالية حيث ستنطلق رحلة الفريقين في التاسع من شهر سبتمبر ومظاهر الاستعداد لم تبدأ بعد.

ولكن التساؤل الأبرز ما الفائدة من دفع تكاليف حضور أفريقي محتشم ينتهي قبل بدايته في ظل غياب اللاعبين عن رتم المباريات وابتعادهم عن لعب المباريات خارج بلادهم مفتقدين حافز دعم الجمهور والأرض التي تحمي أصحابها.

وقد بات هذا وضعا لا يستطيع أحد إغفاله، غيوم ملبدة بهموم وطن والرياضة آخر الاهتمامات رغم نهم الشعب بها، ففي التوقيت الذي تصل أندية دور الجوار للأدوار النهائية للبطولات العالمية ومنتخباتهم تترشح للتتويج بالعرش الأفريقي لا تستطيع ليبيا إكمال دوريها، وأنديتها صيد سهل في القرعة والجميع يتمنى مواجهتهم حتى يضمن لنفسه مكانا في الدور الذي المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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