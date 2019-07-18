الاتحاد الدولي والأفريقي للتايكوندو يبحثان تطوير اللعبة في ليبيا

القاهرة 18 يوليو 2019 (وال)- عقد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة اللواء أحمد محمد الفولي، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو المهندس على صابر.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، مناقشة آلية التعاون ودعم الاتحاد الإفريقي للعبة في ليبيا، إلى جانب وضع خارطة وبرنامج احترافي نظري وعملي، لتطوير رياضة للتايكوندو والارتقاء بها في ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على دعم المنتخبات الليبية المشاركة في المحافل الدولية، وترتيب معسكرات خارجية على مستوى فني عالي ومهني، بالإضافة لوضع برنامج شامل ودوري لدورات متقدمة للحكام والمدربين، ودورات للإدارة الرياضية والتنظيم الاحترافي في مجال رياضة التايكوندو.

والجدير بالذكر، إن هذا التعاون والبرتوكول جاء ضمن إطار الاستعدادات للألعاب الأفريقية القادمة. (وال – القاهرة) ر ع / ر س

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