على حساب المنتخب التونسي.. نيجيريا تستحوذ على المركز الثالث في أمم أفريقيا

استطاع منتخب نيجيريا تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019” بالفوز على حساب نظيره التونسي بنتيجة 1-0، أمس الأربعاء، على ملعب إستاد السلام في القاهرة.

حيث أحرز هدف الفوز “هداف البطولة” أوديون إيغهالو بعد أن استغل خطأً دفاعياً جديداً لنسور قرطاج، تسبب به هذه المرة الحارس معز بن شريفية والمدافع ياسين مرياح.

هذا وفشلت تونس في تعويض خيبة الخسارة في الدور نصف النهائي أمام السنغال بهدف النيران الصديقة الذي سجله المدافع ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما نالت نيجيريا جائزة الترضية بالمركز الثالث بعد خسارتها في الثواني القاتلة أمام الجزائر.

