الشلماني يتحصل على عضوية الاتحاد الأفريقي

رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني يتحصل على عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
على حساب المنتخب التونسي.. نيجيريا تستحوذ على المركز الثالث في أمم أفريقيا
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
الاتحاد الدولي والأفريقي للتايكوندو يبحثان تطوير اللعبة في ليبيا
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
قلة الاستعداد عقبة تواجه النصر والاتحاد
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
روما والتربي إلى حرس الحدود المصري
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك