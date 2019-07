كشف أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء، تعاقده مع مدافع توتنهام ومنتخب إنجلترا كيران تريبيير، لمدة ثلاثة مواسم.

حيث قال النادي الإسباني في بيان له:

“أتلتيكو مدريد وتوتنهام توصلا إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب الإنجليزي، المدافع الأيمن وقع عقداً يربطه بالنادي في المواسم الثلاثة المقبلة”.

هذا ولم يكشف أتلتيكو مدريد عن قيمة الصفقة، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بـ22 مليون يورو.

كما اكتفى النادي الإسباني بالقول أن المدافع الإنجليزي انضم إلى صفوف النادي بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

ويواصل أتلتيكو مدريد تعزيز خط دفاعه بعد تعاقده مع المدافع الأيسر البرازيلي، رينان لودي، وذلك بعد رحيل مدافعيه الدوليين قائده الأوروغوياني دييغو غودين والفرنسي لوكاس هرنانديز والبرازيلي فيليبي لويس.

The post إدارة أتلتيكو مدريد تستفيد من خدمات أحد أبرز مُدافعي توتنهام لثلاثة مواسم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا