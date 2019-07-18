الوطنية للنفط تحقق في انفجار جسم مشبوه بمصفاة الزاوية

أخبار ليبيا24

فتحت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيقًا رسميًا في حادث انفجار جسم مشبوه بالمكاتب المخصصة للفريق المكلف بالإشراف على المرحلة الثانية من مشروع تطوير المصفاة يوم الإثنين.

وأكدت المؤسسة أنه تم فتح ، بعد الاجتماع الطاريء بمقر شركة الزاوية الذي ضمّ كلاّ من إدارة الأمن الصناعي بالمؤسسة وإدارتي شركة الزاوية لتكرير النفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، كما حضر الاجتماع مسؤولون من جهاز حرس المنشآت النفطية وجهاز الأمن والمجلس البلدي.

واتفق الحضور على وضع تدابير لتحسين الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة، وتحديث البروتوكولات الخاصّة بالمراقبة والتكنولوجيا والاتصالات.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتياحها لعدم إصابة أي من موظفيها خلال الانفجار، مستنكرة بشدة جميع المحاولات الرامية إلى ترهيب عمال قطاع النفط وتعريض حياتهم للخطر.

وأعلنت المؤسسة أنها ستلجأ لكافّة الوسائل القانونية المتاحة لمقاضاة كلّ من يقف وراء هذا الهجوم المشين.

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