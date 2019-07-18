أمم أفريقيا تتجاوز الـ100 هدف

تجاوز عدد أهداف الكان حاجز المائة هدف قبل انقضاء بطولة أمم أفريقيا والوصول لمحطة النهائي، لتصبح البطولة الحالية الأكثر في معدل تسجيل الأهداف منذ نسخة عام 2008 في ملاعب غانا والتي سجلت فيها منتخبات القارة السمراء 99 هدفا .

وشهدت أمم أفريقيا 2019 تسجيل العديد من الأهداف العكسية، مهرجان النيران الصديقة في الكان وصل إلى 5 أهداف إلى غاية الدور نصف النهائي، حيث كان لنسور قرطاج النصيب الأكبر من هذه الأهداف .

وحقق منتخبا الجزائر والسنغال فوزهما الخامس في البطولة الحالية ، فيما فرض المدرب الوطني نفسه بقوة بعدما أقصى كلا من المدربين جمال بلماضي وأليو سيسيه وكلا من المدربين جيرنو رور وآلان جيريس في المربع الذهبي .

وتكررت مواجهة الجزائر والسنغال في المباراة النهائية للبطولة 4 مرات سابقة في الكان حيث تفوق محاربو الصحراء في 3 منها كان آخرها بدور المجموعات عندما قاد يوسف بلايلي الخضر للفوز بهدف نظيف، فيما تعادلوا في مباراة واحدة في نسخة 2017 بالغابون.

ومالت الكفة في المواجهات الودية بين المنتخبين للجزائر أيضا في مواجهته أمام السنغال بعدما التقوا 9 مرات حيث حسم محاربو الصحراء 4 مواجهات فيما تغلب أسود التيرانغا في مباراتين وكان التعادل بينهما مرتين.

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