الككلي مديرا لمنتخبات الكاراتيه السنية

كلف الاتحاد العام الليبي للكاراتيه عماد الككلي بشغل مهمة إداري منتخب ليبيا للفئات السنية والذي يواصل استعداداته بطرابلس من أجل المشاركة في البطولة العربية الرابعة للكاراتيه للأواسط والشباب التي ستقام بتونس خلال الفترة من الأول إلى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وفي ذات الشأن يقيم الاتحاد العربي للكاراتيه دورة تدريبية للحكام وذلك على هامش البطولة العربية بتونس.

وقد أبلغ الاتحاد الليبي للكاراتيه جميع الحكام التابعين له والراغبين بالمشاركة بهذه الدورة حتى يقوم بالإجراءات اللازمة لضمان انخراطهم بالدورة والاستفادة منها في تطوير الأداء التحكيمي للكاراتيه الليبي.

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