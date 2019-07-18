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الككلي مديرا لمنتخبات الكاراتيه السنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلف الاتحاد العام الليبي للكاراتيه عماد الككلي بشغل مهمة إداري منتخب ليبيا للفئات السنية والذي يواصل استعداداته بطرابلس من أجل المشاركة في البطولة العربية الرابعة للكاراتيه للأواسط والشباب التي ستقام بتونس خلال الفترة من الأول إلى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وفي ذات الشأن يقيم الاتحاد العربي للكاراتيه دورة تدريبية للحكام وذلك على هامش البطولة العربية بتونس.

وقد أبلغ الاتحاد الليبي للكاراتيه جميع الحكام التابعين له والراغبين بالمشاركة بهذه الدورة حتى يقوم بالإجراءات اللازمة لضمان انخراطهم بالدورة والاستفادة منها في تطوير الأداء التحكيمي للكاراتيه الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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