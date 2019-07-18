إدانات محلية حول حادثة “سرقيوه” .. والأجهزة الأمنية لم تعلق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر مجلس النواب الليبي في طبرق حادثة اختطاف عضو مجلس النواب “سهام سرقيوه”، والتي اقتيدت لمكان مجهول من قبل مجهولين، بحسب تقرير وزارة الداخلية .

مجلس النواب طالب – في بيان له اليوم الخميس تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها لمعرفة مكان عضو مجلس النواب والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك .

وبين النواب أنهم يستنكرون الأفعال التي تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة للشهداء الذي ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير وصون الحريات لنعش في أمن وسلام بعد القضاء على الإرهاب والتطرف.

بدورها، أعربت حكومة الوفاق الوطني عن “بالغ القلق لما وقع لسرقيوة من اختطاف واعتداء على زوجها، واقتيادها إلى جهة مجهولة على يد ميليشيات مدينة بنغازي”، مطالبةً بـ”الكشف الفوري عن مصيرها وإطلاقها”.

من جهتها، لم تدل الأجهزة الأمنية في بنغازي بأي معلومات عن مصير سرقيوة التي اختطفت غداة مطالبتها، عبر قناة “ليبيا الحدث” التلفزيونية، بوقف سفك الدماء في المعارك الدائرة بين قوات الجيش وحكومة الوفاق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، إنّها “تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية المتعلّقة باختفاء “سرقيوة”، وإصابة زوجها، وتتابعها في شكل وثيق”.

ودعت “السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها القسري، وإلى الكشف عن مكان وجودها، والإفراج الفوري” عنها.

وحذّرت من أنّه “لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار”.

يشار إلى أن المعلومات تضاربت بشأن مصير ” سرقيوة” بعد أن جرى تداول معلومات عن فقدان الاتصال بها، إثر إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها .

وطبقا لمصادر في مدينة بنغازي، فإن زوج النائبة قد أصيب على الأرجح بعيارات نارية، لكن لم يكن معروفا وضعه الصحي بعد الإصابة، فيما تقول أوساط مقربة من عائلة سرقيوة إن النائبة حاولت الابتعاد عن موقع إطلاق النار أمام منزلها عندما صعدت إلى سيارتها، لكن السيارة، وفق المتداول من معلومات، تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار، إذ كان معها في السيارة لحظة إطلاق النار أحد حراسها الذي لم تتضح هويته، ولم يعرف ما إذا كان أصيب بعيارات نارية أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24