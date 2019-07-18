المباريات النهائية لكأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

يعد الوصول إلى المباراة النهائية لأي بطولة كروية حلما يراود أهداب لاعبي كرة القدم، فالوصول إلى هذه المباراة يتطلب من اللاعبين تقديم العديد من التضحيات، واللعب على أعلى المستويات من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأغلى.

وتزداد أهمية المباراة النهائية عندما تكون نهائي كأس العالم أو نهائي كأس قاري، فارتداء قميص المنتخب الوطني وتمثيله شرف لكل لاعب، كما أن البطولات القارية والدولية لا تقام في كل عام.

وتعد كأس الأمم الأفريقية واحدة من أهم وأعرق البطولات القارية، حيث تشهد هذه البطولة مشاركة نخبة منتخبات القارة السمراء، التي تتنافس من أجل تحقيق الكأس الذهبية الغالية.

انطلقت كأس الأمم الإفريقية في العام 1957، ومنذ ذلك الحين أقيمت هذه البطولة 31 مرة، وسيشهد يوم الجمعة القادم الموافق 19 يوليو إسدال الستار على النسخة رقم 32 من كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها جمهورية مصر.

وشهدت هذه النسخة مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، كما شهدت البطولة العديد من المباريات الرائعة، وحظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وستجمع المباراة النهائية لهذه البطولة منتخبي الجزائر والسنغال، وكلا المنتخبان سيسعيان للتتويج بالبطولة.

فمحاربو الصحراء يلعبون المباراة النهائية الثالثة في تاريخهم من أجل التتويج بلقبهم الثاني، حيث سبق لهم نيل اللقب القاري مرة واحدة في العام 1990.

بينما يبحث أسود التيرنغا عن باكورة ألقابهم القارية، حيث يخوض الفريق السنغالي النهائي الثاني له في البطولة، ويسعى للحصول على الذهب بعد أن حصل على الفضة عام 2002.

تاريخ المباريات النهائية لكأس الأمم الإفريقية

جمعت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في نسختها الأولى التي أقيمت في السودان 1957 منتخب مصر الذي تغلب على السودان 2-1 في نصف النهائي، ومنتخب أثيوبيا الذي تجاوز جنوب إفريقيا بالانسحاب، حيث كان من المقرر أن يشارك في هذه النسخة 4 منتخبات فقط.

وشهد النهائي انتصار المنتخب المصري على نظيره الأثيوبي برباعية بيضاء ليتوج الفراعنة بأول ألقابهم القارية.

شارك في هذه النسخة ذات المنتخبات التي شاركت في النسخة السابقة، وأقيمت البطولة على شكل دوري من مرحلة واحدة، وفاز المنتخب المصري بلقبه الثاني بعد أن حقق انتصارين على كل من أثيوبيا بنتيجة 4-0، والسودان بنتيجة 2-1، وحل المنتخب السوداني ثانيا بانتصار وحيد على أثيوبيا بهدف نظيف، في حين تذيل المنتخب الأثيوبي البطولة دون نقاط.

أقيمت النسخة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية في إثيوبيا، وشارك فيها 4 منتخبات، وجمع النهائي منتخب إثيوبيا الذي انتصر على تونس في نصف النهائي 4-2، ومنتخب مصر الذي تجاوز أوغندا 2-1.

ونال المنتخب الأثيوبي لقبه الأول في المسابقة بعد فوزه على المنتخب المصري 4-2 بعد التمديد، حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 2-2.

شهدت البطولة الرابعة مشاركة 6 منتخبات لأول مرة، وتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي.

وجمعت المباراة النهائية منتخبي غانا والسودان، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الغاني بثلاثية نظيفة ليحقق لقبة الأول في البطولة.

شهد نهائي البطولة الخامسة مواجهة قوية جمعت منتخب غانا حمل اللقب بنظيره التونسي صاحب الأرض والجمهور، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الغاني 3-2 بعد التمديد ليحافظ المنتخب الغاني على لقبه القاري.

جمع نهائي البطولة السادسة لكأس أفريقيا المنتخب الغاني حامل اللقب في آخر نسختين، ومنتخب جمهورية الكونغو الذي تمكن من تجريد المنتخب الغاني من لقبه القاري بفوزه عليه بهدف نظيف.

جمع نهائي البطولة السابعة منتخب السودان صاحب الضيافة ومنتخب غانا، وتمكن المنتخب السوداني من تحقيق لقبه الوحيد في هذه البطولة بعد الفوز في المباراة بنتيجة 1-0.

جمعت المباراة النهائية للبطولة السابعة التي أقيمت في الكاميرون منتخبي مالي والكونجو، واستطاع منتخب الكونجو تحقيق الانتصار بنتيجة 3-2 ليتوج بلقبه الأول في البطولة.

يعد نهائي بطولة 1974 مميزا للغاية، حيث جمع النهائي منتخب جمهورية الكونجو ومنتخب زامبيا، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، لتقوم اللجنة المنظمة بإعادة المباراة، وانتهت المباراة المعادة بانتصار منتخب جمهورية الكونجو 2-0.

لم تشهد البطولة العاشرة إقامة مباراة نهائية، حيث أجرت اللجنة المنظمة الدور النهائي على شكل دوري من جولة واحدة، حيث تأهل من دور المجموعات لهذا الدور منتخبات المغرب، نيجريا، مصر، وغينيا، وبعد نهاية الدوري تصدر المنتخب المغربي الفرق برصيد 5 نقاط ونال لقب البطولة.

التقى في المباراة النهائية لهذه النسخة منتخب غانا صاحب الأرض والجمهور ومنتخب أوغندا، واستطاع أصحاب الأرض تحقيق لقبهم الثالث في البطولة، بعد انتصارهم في المباراة بنتيجة 2-0.

جمعت المباراة النهائية لهذه البطولة فريقين لم يسبق لهما الوصول للنهائي وهما الجزائر ونيجيريا صاحبة الضيافة، واستطاع أصحاب الأرض تحقيق لقبهم الأول بعد الانتصار على الجزائر بثلاثية نظيفة.

جمع نهائي هذه البطولة المنتخب الليبي صاحب الأرض والجمهور ومنتخب غانا، ويعد هذا النهائي أول نهائي أفريقي يحسم بركلات الجزاء، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لهدف، قبل أن يفوز المنتخب الغاني بركلات الجزاء 7-6 ليحقق لقبه الرابع في المسابقة.

جمع نهائي هذه البطولة منتخبي الكاميرون ونيجيريا، واستطاع منتخب الكاميرون تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة بنتيجة 3-1.

شهدت هذه البطولة عودة المنتخب المصري إلى سجلات التتويج بعد فوزه في النهائي على منتخب الكاميرون حامل اللقب بركلات الجزاء 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بنتيجة 0-0.

شهد نهائي هذه البطولة إعادة نهائي بطولة ساحل العاج 1984، حيث جمع النهائي منتخبي الكاميرون ونيجيريا، واستطاع المنتخب الكاميروني استعادة لقبه القاري الذي خسره في البطولة السابقة، حيث فاز على المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

جمع نهائي هذه البطولة منتخب الجزائر صاحب الأرض والجمهور ومنتخب نيجيريا، واستطاع المنتخب الجزائري تحقيق الفوز بهدف نظيف ليحقق لقبه اليتيم في المسابقة.

شهدت هذه البطولة تتويج ساحل العاج بلقبه الأول في المسابقة بعد أن فاز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية 11-10، بعد فشل الفريقين في هز الشباب خلال الوقت الأصلي والإضافي.

جمع نهائي هذه البطولة منتخب نيجيريا ومنتخب زامبيا الذي يصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، واستطاع المنتخب النيجيري الانتصار في المباراة بهدفين لهدف ليحقق لقبه الثالث في البطولة.

لعب المباراة النهائية لهذه البطولة منتخبا جنوب أفريقيا صاحب الأرض والجمهور وتونس، واستطاع المنتخب الجنوب أفريقي تحقيق لقبه الأول بعد الانتصار في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

جمع نهائي هذه البطولة منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب مصر، واستطاع المنتخب المصري تجريد المنتخب الجنوب أفريقي من لقبه وتحقيق اللقب الرابع وذلك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

نظمت هذه النسخة في دولتين للمرة الأولى، وجمع النهائي منتخبي غانا والكاميرون، واستطاع المنتخب الكاميروني تحقيق اللقب الثالث بعد انتصاره في النهائي بركلات الجزاء 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

استطاع المنتخب الكاميروني الحفاظ على لقبه وتحقيق اللقب الرابع في تاريخه بعد انتصاره في النهائي على منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية 3-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

شهد نهائي هذه النسخة مواجهة عربية خالصة بين منتخبي تونس صاحب الأرض والجمهور والمنتخب المغربي، واستطاع المنتخب التونسي تحقيق لقبه اليتيم في البطولة القارية بعد فوزه بالمباراة النهائية بنتيجة 2-1.

جمعت المباراة النهائية لهذه البطولة منتخبي مصر وساحل العاج، واستطاع أصحاب الأرض تحقيق اللقب الخامس في تاريخهم من خلال الفوز بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

استطاع المنتخب المصري الحفاظ على لقبه وتحقيق اللقب السادس له في البطولة بعد انتصاره في المباراة النهائية على المنتخب الكاميروني بهدف نظيف.

جمع نهائي هذه البطولة منتخبي غانا ومصر، واستطاع المنتخب المصري الفوز بالمباراة بهدف نظيف، ليحقق اللقب الثالث على التوالي، والسابع في تاريخه، ليكون صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بهذه البطولة.

للمرة الثانية تم تنظيم المسابقة القارية في بلدين، وجمع نهائي البطولة منتخب زامبيا ومنتخب ساحل العاج، وتمكن المنتخب الزامبي من تحقيق لقبه الوحيد في المسابقة، حيث انتصر في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية 8-7، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء إضاعة دروجبا لركلة جزاء في الدقيقة 77.

جمع نهائي هذه البطولة منتخبي نيجيريا وبوركينا فاسو، واستطاع المنتخب النيجيري الفوز في اللقاء بهدف نظيف ليحقق لقبه الثالث في المسابقة.

توج منتخب ساحل العاج بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه في النهائي على منتخب غانا بركلات الترجيح 9-8، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين سلبا.

جمع نهائي هذه البطولة منتخبي الكاميرون ومصر، واستطاع المنتخب الكاميروني تحقيق الانتصار بهدفين لهدف ليتوج بلقبه الخامس في المسابقة، وليكون ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بعد المنتخب المصري.

سيجمع نهائي البطولة التي تقام حاليا في مصر منتخبي الجزائر والسنغال، وسيلعب النهائي يوم الجمعة 19 يوليو، ويسعى المنتخب الجزائري لتحقيق لقبه الثاني، في حين يسعى منتخب السنغال لمعانقة الذهب للمرة الأولى، فلمن ستكون الغلبة لزملاء نجم السيتي رياض محرز، أم لزملاء نجم الليفر سيدو ماني؟

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