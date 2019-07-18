مصر تحرز ذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

تحصّل لاعبا المنتخب المصري للخماسي الحديث نور الدين كريم وعمر عزت على ذهبية منافسات تتابع الفرق‏ ببطولة العالم للشباب المقامة هذه الأيام في بلغاريا بمدينة صوفيا من 18 حتى 24 يوليو الجاري.

وحقق الثنائي المصري الترتيب الأول بإحراز 1189 نقطة وبنفس مجموع النقاط آلت الفضية للزوجي الكوري وذهبت برونزية المسابقة لروسيا بمجموع 1189 نقطة.

وتخوض مصر هذه المنافسات بـ6 لاعبات هن : ملك خالد، أميرة قنديل، هانيا طارق، نوران البحيري، زينة أمين وأريج سرحان.

و9 لاعبين من الذكور هم : نور الدين كريم، عمر وائل عزت، أبو بكر حازم، معتز وائل عزت، يوسف قرني، عمر سامح، سيف البنداري، أدهم فوده، وإياد الكاشف.

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