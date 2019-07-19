القنوات الناقلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر ضد السنغال

تختتم اليوم الجمعة، مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عندما يلعب منتخب الجزائر مع السنغال في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية للبطولة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزائر والسنغال على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي

وسبق أن أحرز منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 1990، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن أحرز اللقب من قبل.

وتقابل منتخبا الجزائر والسنغال في النسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت بفوز محاربي الصحراء 1/0.

وتقابل منتخبا الجزائر والسنغال 3 مرات من قبل في كأس الأمم الأفريقية، كانت البداية العام 1990، وفاز حينها منتخب الجزائر 2/0، ثم تقابلا العام 2015، وكان الفوز من نصيب الجزائر مجددًا بنتيجة 2/0، ثم تعادلا 2/2، العام 2017 في دور المجموعات.

يشار إلى أن رياض محرز نجم الجزائر سجل 3 أهداف وهو نفس رصيد ساديو ماني لاعب السنغال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية