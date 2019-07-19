مدرب ليفربول يستغرب ويؤكد: “على الأقل 3 أعوام”

وأبدى كلوب استغرابه لسؤاله من قبل الصحفيين عن تقارير تشير لإمكانية رحيله مع نهاية عقده في 2022، قائلا “لا أعتقد أنه يتم طرح هذا السؤال على العديد من الناس قبل 3 أعوام من انتهاء عقدهم”.

وأضاف “سنرى. لماذا علينا ان نفكر بهذا؟ على أقل تقدير 3 أعوام – هذه هي الإجابة. على الأقل 3 أعوام”، في إشارة الى فترة بقائه.

وقاد يورغن كلوب فريق “الريدز” في موسم 2018-2019 لإحراز لقبهم السادس في مسابقة دوري الأبطال، لكنه فشل في إحراز لقب البريميرليغ، حيث أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وكانت شبكة “اي اس بي ان” الأميركية قد أشارت الشهر الماضي إلى ان كلوب يفكر بأخذ إجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، بينما ألمح وكيل أعماله إلى أنه قد يكون مهتما بتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواكيم لوف المرتبط بعقد مع “المانشافت” حتى 2022.

وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصب حاليا على تحضيرات فريقه للموسم المقبل، والذي يستعد لخوض ثلاث مباريات ودية تبدأ الجمعة أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الالماني في ساوث بند، إنديانا.

وأوضح “أنا متحمس لإجراء التمرين الحقيقي الأول”، مشيرا إلى عدم إيلائه الأهمية للنتائج التي سيحققها فريقه خلال هذه الجولة “حتى الآن تسير الأمور بشكل جيد، ولكن هناك الكثير من العمل للقيام به. لعبنا بمستوى معين الموسم المنصرم يتوجب أن يكون القاعدة لما نتوقع من أنفسنا في الموسم المقبل”.

وأردف قائلا “الأمر لا يتعلق بالنتائج، بل بالأداء وما زالت هناك مساحة للتطور وهذا ما نعمل عليه. نعرف ذلك”.

ولم تكتمل صفوف ليفربول بعد بسبب ارتباط عدد من لاعبيه مع منتخبات بلادهم، فالحارس البرازيليأليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذين توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أميركا لن يلتحقا بصفوف الفريق في جولته الأميركية، كما يغيب المهاجم المصري محمد صلاح بعدما شارك مع منتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا على أرضه، وأيضا السنغالي ساديو ماني الذي يخوض مساء الجمعة نهائي هذه البطولة ضد الجزائر.

ورأى كلوب أن هذه الغيابات ستجعل التحضيرات “مختلفة عن الموسم المنصرم مع انضمام اللاعبين في وقت متأخر، كما حصلنا على عطلة أقصر من بقية الأندية لأننا خضنا نهائي مسابقة دوري الأبطال (في الأول من يونيو) بعد 3 أسابيع من نهاية الدوريات الأوروبية”.

وتابع “هذه هي الحال، ونحن نعرف ذلك وقد خططنا لذلك. يجعل ذلك الامور أصعب من أي فترة تحضيرية سابقة، ولكن هكذا هي الأمور”.

وأكد المدرب الألماني أن فريقه سيسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن ليفربول منذ عام 1990، ورأى أن العديد من الفرق ستكون منافسة بدورها إلى جانب حامل اللقب مان سيتي.

وقال كلوب “من الرائع أن نكون بمنافسة قوية مع مانشستر سيتي لأنها الطريقة الوحيدة للتفوق عليهم. من الواضح أنهم أبرز المرشحين (للفوز باللقب) مرة جديدة”، وأضاف “جميع الفرق ستبدأ حملتها مجددا: لا وجود لصراع بين ليفربول وسيتي بينما بقية الأندية تقف مكتوفة الأيدي.. الدوري الإنجليزي ليس هكذا، فكل المباريات صعبة”.

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