مدرب الجزائر: هذا ما قصدته بالنسبة للجماهير المصرية

ويلتقي منتخب الجزائر مع منتخب السنغال مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ورد المدير الفني لمنتخب الجزائر على سؤال بشأن دعم جماهير مصر للجزائر “إن أرادوا تشجيعنا فمرحبًا بهم، نحن لدينا جماهيرنا التي أتت لتشجيعنا”، وفق ما نقل موقع “يالا كورة”.

وقال جمال بلماضي في تصريحاته للموقع الرسمي للجنة المنظمة لأمم أفريقيا: “ما أقصده أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه، ولا يمكن لأي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء”.

وأضاف، وفقا ل”يالا كورة”: “لم أقصد أنني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدا.”

يشار إلى أن مسيرة “محاربي الصحراء” حتى المباراة النهائية شهدت دعما جماهيريا مصريا واضحا، أثار الانتباه بالنظر إلى المنافسة التقليدية بين المنتخبين المصري والجزائري.

وكان المنتخب المصري، صاحب الضيافة، قد تعرض للإقصاء مبكرا عن البطولة بعد الخسارة صفر-1 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16.

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