الكاديكي: ليبيا في مجموعة متوازنة بتصيفات كأس الأمم الأفريقية 2021

أعرب المعلق الليبي الشهير حازم الكاديكي، عن إعجابه بالتنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مضيفًا أن مصر فاجأت الجميع باستعدادها لاستضافة البطولة القارية في وقت قياسي.

وقال الكاديكي في تصريحات لقناة “أون سبورت” المصرية، إن التنظيم المصري للبطولة يضاهي البطولات الكبرى مثل كاس العالم، وأضاف أن الشباب المتطوع ساهم بشكل كبير في إنجاح البطولة وتسهيل عملية دخول الجماهير بسلاسة للمباريات.

وبشأن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021، قال الكاديكي، إن المنتخبات العربية صاحبة التصنيف الأول وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب، وقعت في مجموعات متوازنة، مضيفًا أن المنتخب الليبي وقع في مجموعة تونس ويواجه منافسة قوية خلال مشواره بالتصفيات.

وأعرب الكاديكي عن سعادته بفوز عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، بمقعد شمال أفريقيا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وشهد اليوم الخميس إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2021، كما شهد التوصيت على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن منطقة شمال أفريقيا.

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