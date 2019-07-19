تغيير مفاجئ لحكم المباراة النهائية في أمم أفريقيا

وسيدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، حسب الموقع الرسمي للبطولة.

وسيعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي وألفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.

وكان الكاف أعلن الأربعاء، تعيين فيكتور غوميز لإدارة النهائي، قبل أن يعلن تعديل طاقم الحكام وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم على المباراة النهائية.

ولم يذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبب قراره المفاجئ في تغيير حكم المباراة النهائية المرتقبة، بين الجزائر والسنغال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية