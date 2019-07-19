بعد قرعة نهائيات الكاميرون .. هل سيبدا الاتحاد بالتجهيز والإعداد

شهدت العاصمة المصرية القاهرة يوم أفريقي بامتياز، فعدا عن تحصل الشلماني على عضوية الاتحاد الأفريقي كشف النقاب عن المجموعات التي ستخوض تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

صدام عربي خالص كان من نصيب مجموعة منتخبنا العاشرة سيتواجه فيها الفرسان مع نسور قرطاج بينما تعد بقية الأسماء سهلة نوعا ما فغينيا الاستوائية وتنزانيا لا ثقل لهما في القارة السمراء.

تاريخ مواجهتنا مع المنتخب التونسي تميل الكفة فيها للجار، لكن مثل هذه الدربيات دائما ما يصعب التكهن فيها.

التأهل لنهائيات الكاميرون هو غاية وعمل سيأخذه اتحاد الكرة في بلادنا على محمل الجد، خاصة أن منتخبين سيصعدان من كل مجموعة وتبدو الحظوظ وافرة في ظل ضعف المجموعة ما عدا منتخب الجار.

قرعة في ظاهرها في المتناول لكنها مفخخة فاستسهال المنافس غالبا ما يفرز نتيجة عكسية لكن الوقت والأمل والكرة الآن في ملعب الاتحاد للتجهيز وإعداد العدة لمجابهة منتخبات أفريقيا والعبور إلى الكاميرون

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