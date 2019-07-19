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دي ليخت: مشاعري كانت الحاسمة في اختيار يوفي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث الوافد الجديد على يوفنتس الإيطالي ماتياس دي ليخت عن طموحه في إحراز كل الألقاب الممكنة داخل القلعة البيضاء والسوداء في تورينو.

وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه للجمهور قال الهولندي إن الدوري الإيطالي المعروف بالدفاع هو تحد له، وأضاف أن البيانكو نيري قدم له عرضا جديا وأظهر رغبته بضمه وثقته الكبيرة فيه وعدة عوامل أخرى لم يذكرها دي ليخت واكتفى بالقول “المشاعر هي التي صنعت الفارق في النهاية”.

واعتبر المدافع اليافع انتقاله لصفوف السيدة العجوز خطوة كبيرة في أولى تجاربه الاحترافية وسيحاول التأقلم سريعا مع الأجواء، وعبّر عن سعادته بهذا التحول الذي طرأ في حياته وخاصة استقبال الجماهير العريضة للسيد الطليان له التي كانت مليئة بالحب “حسب تعبيره”.

وبالحديث عن كريستيانو رونالدو أكد نجم المنتخب الهولندي أن مباراة نصف النهائي أمام البرتغال ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية قال دي ليخت إن في ذلك الحين كان لديه فكرة عن الوجهة التي سيذهب إليها لكن القرار بعد البطولة وعبّر عن مدى امتنانه لأنّ نجما بحجم رونالدو يسأله الانضمام للفريق.

الجدير بالذكر أن يوفنتس الإيطالي فاز بضم دي ليخت في صفقة وصلت قيمتها 85.5 مليون يورو قاطعا الطريق على برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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