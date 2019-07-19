الأهلي بنغازي يواصل مشروعه الاستثماري

يواصل نادي الأهلي بنغازي العمل بمشروعه الاستثماري والذي يهدف للرقي بهذه المؤسسة الرياضية العريقة وجعلها نموذجاً للأندية الليبية من حيث إيجاد مصادر دخل ثابتة ودائمة؛ من أجل تمويل نشاطات النادي ومشاركاته الرسمية محلياً وخارجياً، علاوة على تطوير مرافقه من ملاعب وصالات وغيرها من المراكز الخدمية والترفيهية لأبناء الجزارة.

وفي هذا الصدد عقد رئيس مجلس الإدارة السيد “خالد السعيطي” اجتماعاً مع مندوبي الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع (مول محلات الذهب) الاستثماري بأرض النادي.

حيث تابع معهم سير العمل والمراحل التي تم تنفيذها قبل الشروع في الأساسات الخاصة بالمشروع.

وفي ذات الشأن قامت شركة الملاعب الحديثة بتركيب الكراسي الجديدة لملعب كرة القدم بمقر النادي بحي الزيتون.

حيث اكتست المدرجات حُلة قشيبة بعدما تزينت بالكراسي البلاستيكية ذات الجودة الرفيعة والألوان الجميلة.

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