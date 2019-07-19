كونتي يريد لوكاكو والمانيو يرفض التقسيط

اعتبر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي أن التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر الإنجليزي سيكون له إيجابيات كثيرة وسيكون إضافة مهمة للنادي.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” عرض الفريق الإيطالي على نظيره الإنجليزي صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني لضم لوكاكو لكن الدفع سيكون مقسماً على عدة مواسم، الشيء الذي لم تستسغه إدارة اليونايتد وطلبت المبلغ كاملا والحصول على 75 مليون جنيه إسترليني قبل عامين.

وعبّر كونتي عن مدى رغبته في ضم المهاجم البلجيكي إلى فريقه والتي لم تنقطع مذ كان على رأس تشيلسي، وأكد أنه يحترم جدا الشياطين الحمر واللاعب مازال على ذمتهم وهي حقيقة لا أحد يقدر تغييرها.

وبالتطرق لموضوع إيكاردي أكد كونتي أنه خارج مشروع النيرازوري وهو يعلم ذلك جيدا.

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