النصر يدشن تدريباته ويتأهب لمعسكر في القاهرة

سيبدأ ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته غدا بملعبه في منطقة البركة على تمام الساعة 6 بحضور كافة لاعبيه المحليين الذين تم تسجيلهم في المنظومة الأفريقية لتمثيل ألوان الفريق.

وبحسب إداري الفريق عادل الورفلي قال لـ218 إنهم في صدد إقامة معسكر تحضيري في القاهرة المصرية ينطلق الجمعة المقبلة بقيادة المدرب محمد الككلي وإدارة فنية عليا يشرف عليها فوزي العيساوي.

وحول إمكانية ضم لاعبين أجانب ذكر الورفلي لـ218 أن التوقيت لم يعد يسمح، كذلك الأمور المالية للنادي لم تتضح في ظل غياب دعم الدولة وقلة الموارد المالية لما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية قاسية.

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