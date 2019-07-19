الاتحاد يضم الثنائي حامد والصويعي

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد مع الثنائي أيوب حامد لاعب فريق أبوسليم ولاعب الأولمبي عبدالعزيز الصويعي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لتمثيل ليبيا في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وباشرت اللجنة التسييرية الجديدة لنادي الاتحاد بقيادة رئيسها صلاح العزابي فور استلامها لزمام الأمور الإدارية في النادي بإجراء التعاقدات والترتيبات التي تخدم الفريق وتضمن وجوده على الساحتين الأفريقية والمحلية بالصورة المثالية.

وغادر الاتحاد بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي على يد نهضة بركان المغربي بعدما خسر أمامه ذهابا بـ3-0 وتعادل معه إيابا دون أهداف.

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