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الاتحاد يضم الثنائي حامد والصويعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد مع الثنائي أيوب حامد لاعب فريق أبوسليم ولاعب الأولمبي عبدالعزيز الصويعي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لتمثيل ليبيا في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وباشرت اللجنة التسييرية الجديدة لنادي الاتحاد بقيادة رئيسها صلاح العزابي فور استلامها لزمام الأمور الإدارية في النادي بإجراء التعاقدات والترتيبات التي تخدم الفريق وتضمن وجوده على الساحتين الأفريقية والمحلية بالصورة المثالية.

وغادر الاتحاد بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي على يد نهضة بركان المغربي بعدما خسر أمامه ذهابا بـ3-0 وتعادل معه إيابا دون أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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