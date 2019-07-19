اخبار الرياضة

استئناف صيانة ملعب أبوسليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت إدارة المشروعات في هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق ملعب نادي أبوسليم للدخول في الصيانة وتجهيزه بحلة جديدة، حيث ستشمل خطة الصيانة تعشيب الملعب وإنشاء مضمار جديد بخطة وضعت من قبل لجنة متابعة المنشآت والمرافق الشبابية.

وأنهت هيئة الرياضة قبل أيام قليلة مشروعها القاضي بصيانة ملعبي شهداء عبدالجليل ملعب نادي الشط، كما تسلمت قبل أيام ملعبي نادي الأهلي طرابلس والاتحاد لتشملهم الصيانة بدورهما.

وتأتي فكرة استلام ملاعب الأندية وصيانتها من قبل هيئة الشباب والرياضة لاستغلال توقف الأنشطة الرياضية وخدمة البنية التحتية المتهالكة للأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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