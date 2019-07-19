استئناف صيانة ملعب أبوسليم

تسلمت إدارة المشروعات في هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق ملعب نادي أبوسليم للدخول في الصيانة وتجهيزه بحلة جديدة، حيث ستشمل خطة الصيانة تعشيب الملعب وإنشاء مضمار جديد بخطة وضعت من قبل لجنة متابعة المنشآت والمرافق الشبابية.

وأنهت هيئة الرياضة قبل أيام قليلة مشروعها القاضي بصيانة ملعبي شهداء عبدالجليل ملعب نادي الشط، كما تسلمت قبل أيام ملعبي نادي الأهلي طرابلس والاتحاد لتشملهم الصيانة بدورهما.

وتأتي فكرة استلام ملاعب الأندية وصيانتها من قبل هيئة الشباب والرياضة لاستغلال توقف الأنشطة الرياضية وخدمة البنية التحتية المتهالكة للأندية.

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