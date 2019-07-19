السويحلي : بيان الدول الست الداعية لوقف القتال بطرابلس نموذج في “العُهر السياسي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي بيان الدول الست الداعية لوقف التصعيد وإنهاء القتال بطرابلس بأنها نموذج في “العُهر السياسي” غير مسبوق حسب تعبيره.

السويحلي قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،”حضيض الإنهيار الأخلاقي، قبول دول كبرى تدّعي مسؤليتها عن الأمن والسلم العالمي، مشاركتها فى هذا الإسفاف والانحطاط الذى لا قاع بعده”.

وأتهم رئيس مجلس الدولة السابق ثلاثة دول لم يسمها بالتورط في دماء الليبيين وما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” .

وكانت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أصدرت الثلاثاء بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف التصعيد فورًا ووقف القتال الحالي، مشددة على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وأعلنت الدول الستة في البيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا مجددة التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، وأن العنف المستمر أودى بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24