مع اقتراب عيد الأضحى .. اقتصاد الوفاق تؤكد عدم استثناء سعر استيراد الأضاحي من الرسم المفروض على النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24

خاطبت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق جميع الشركات الموردة للمواشي، بأنه لا يوجد أي استثناء من الرسم المفروض على النقد الأجنبي في الوقت الحالي، وأن المجال مفتوح لتوريد السلع بما فيها الأضاحي لهذا العام.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، “يؤمل من جميع الشركات الوطنية الموردة للمواشي أخذ العلم بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتوريد الأضاحي بشكل مباشر وفق التشريعات النافذة” .

وكانت إدارة منظومة الجمعيات والأضاحي رفضت حوالي 58 شركة للمشاركة في توريد الأضاحي العام الماضي، لأنه لم يسبق لها التوريد.

وأوضحت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك في الثاني والعشرين من يوليو 2018م، أن هذه الشركات خالفت شرطا أساسيا من شروط قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1070 لعام 2018م.

وأعلنت الإدارة استبعاد 23 شركة وردت في كشوفات المركز الوطني للصحة الحيوانية بسبب عدم تحصلها على رقم كود المنظومة من مصرف ليبيا المركزي المعروف بـ CBL.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24