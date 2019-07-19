الشط يشارك في دورة “تيفلت” و”أكادير” الدوليتان للكرة الحديدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

رشح الاتحاد الليبي للكرة الحديدية نادي الشط بطرابلس للمشاركة في دورة “تيفلت” التي تقام تحتضنها المغرب في الفترة من التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من يوليو الجاري .

كما سيشارك نادي الشط في الدورة الدولية التي ستقام خلال الفترة من السادس والعشرين حتى الثلاثين من نفس الشهر في مدينة “أكادير” المغربية .

ويضم وفد نادي الشط المشارك في البطولة 3 رياضيين هم الصالحين ساسي، وأسامة ميلاد، وفتحي قطنش ويشرف على الفريق المدرب معمر أبوحلالة، ويشغل مهمة إداري الفريق علي السفاقسي، وعبدالقادر عكاشة مسؤول العلاقات بالاتحاد .

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