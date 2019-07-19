اخبار الرياضة

بعثة ليبيا لـ”لمواي تاي” تتوجه إلى بانكوك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

توجهت ليلة البارحة بعثة المنتخب الوطني لـ”لمواي تاي” إلى العاصمة التيلانديه بانكوك، وذلك للمشاركة في فعاليات بطولة العالم التي ستنطلق في العشرين وحتى الثلاثين من شهر يوليو الجاري .

وقال مدرب المنتخب الليبي أحمد زيدان إن مشاركة المنتخب الوطني ستكون بعدد 8 رياضيين، وتضم البعثة رئيس الوفد ومدرب ومساعد مدرب ومدير فني .

زيدان أوضح –  لأخبار ليبيا 24 – أن البطولة تقام بمشاركة أكثر من 67 دولة من مختلف أنحاء العالم .

هذا ستقام على هامش هذه البطولة دورة إعداد مدربين متقدمة يشارك فيها كلا من مدرب المنتخب أحمد زيدان الزيداني، والمدرب محمد حسين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك