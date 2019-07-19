النصر يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

سيبدأ فريق النصر تدريباته استعدادا للموسم الجديد مساء السبت بملعب النادي بالبركة بحضور جل اللاعبين من الفريق الأول، وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الجديد والمشاركة الأفريقية المنتظرة.

وسيقيم النصر معسكراً خارجياً بجمهورية مصر، حيث سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل يتخلله العديد من المباريات الودية، استعداداً لخوض منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والتحضيرات لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة التي من المفترض أن تنطلق في سبتمبر المقبل بعد إلغاء نسخة الموسم الماضي.

وكانت اللجنة التسييرية لنادي النصر قد عقدت اجتماعاًً مع الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني فوزي العيساوي بمقر النادي لدراسة برنامج بداية تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

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