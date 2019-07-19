أتلتيكو مدريد يقدم تريبير

قدّم أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبه الجديد الظهير الإنجليزي كيران تريبير قادماً من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليومين الماضيين، بعد مفاوضات لم تشهد أي معوقات.

وعقب اجتيازه الفحص الطبي قدّم الروخي بلانكوس اللاعب الإنجليزي الذي وقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات مقابل عشرين مليون جنيه إسترليني، قادماً من وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويسعى الفريق المدريدي لتعويض رحيل عدد من مدافعيه وعلى رأسهم الأوروغواياني دييغو غودين والبرازيلي فيليبي لويس وفارفان، ويعد تريبير أحد أبرز عناصر توتنهام والمنتخب الإنجليزي في الجهة اليمنى، لكن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يسعى لإعادة الروخي بلانكوس إلى التتويجات مجدداً بإبرامه العديد من الصفقات في الميركاتو الحالي.

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